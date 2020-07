Temptation Island | Anna choc: “Voglio far morire Andrea” (Di venerdì 17 luglio 2020) Temptation Island 2020, dichiarazione choc di Anna nel villaggio delle fidanzate: “Voglio far morire Andrea. Mi deve dire che è stato male”. Diventa sempre più difficile la situazione tra Anna ed Andrea nel villaggio di Temptation Island 2020 dove lei continua, imperterrita, a mostrarsi dolce e disponibile con il single Andrea per far ingelosire il … L'articolo Temptation Island Anna choc: “Voglio far morire Andrea” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

y0uareIight : Io nel mentre sto continuando a guardare Temptation Island e non ci sto capendo niente - sopralunare : @rycard_graphic ma probabilissimo mi è venuta l’illuminazione guardando temptation island - hobisxde : filippo stasera ha reso temptation island ancora più iconic nel momento in cui cercava chiaramente di zittire ciavy - IsaeChia : #TemptationIsland 7, faló di confronto anticipato per #CiavyMaliokapis e #ValeriaLiberati che abbandonano il progra… - habitlous : mia madre incazzatissima per temptation island ha deciso di mettere i barbapapà è la mia donna ragazzj -