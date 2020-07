Maria De Filippi sbarca su Rai1, ci sarà anche Sabrina Ferilli: i dettagli (Di giovedì 16 luglio 2020) Novità importanti per quanto riguarda il palinsesto di RaiUno con l’annuncio del direttore di rete: ci sarà anche Maria De Filippi, ecco dove Novità importanti per il prossimo palinsesto della Rai per la prossima stagione. E ci sarà una novità assoluto con la presenza di Maria De Filippi che presenterà mercoledì 25 novembre un evento … L'articolo Maria De Filippi sbarca su Rai1, ci sarà anche Sabrina Ferilli: i dettagli è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

