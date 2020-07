Bimba di 4 anni positiva al Covid-19, i genitori rifiutano tamponi e quarantena (Di giovedì 16 luglio 2020) Una Bimba di quattro anni, residente a Cosenza, è risultata positiva al Covid-19. La piccola, nei giorni scorsi, doveva effettuare un piccolo intervento chirurgico all’ospedale civile dell’Annunziata. Bimba di 4 anni positiva al Covid-19 Prima del ricovero è stata sottoposta al tampone, poi risultato positivo, ed stata mandata a casa invitando i genitori a rispettare la quarantena in … L'articolo Bimba di 4 anni positiva al Covid-19, i genitori rifiutano tamponi e quarantena Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

