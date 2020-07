Misurazione della febbre a casa, rientro dal 1 settembre, e stop ai «banchi enormi e vetusti»: le novità sulla Scuola (Di mercoledì 15 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (15 luglio) «La Scuola riprenderà il 1 settembre». Ad annunciarlo, la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina nel corso di un’intervista a Tv2000. Il rientro al primo settembre – dopo la pandemia Covid– sarà un rientro parziale, perché varrà solo per gli studenti che hanno recuperi da fare o potenziare gli apprendimenti. Poi, dal 14, tutti in classe per ogni grado di istituto. «Abbiamo lavorato seguendo il principio di prudenza e sulla base dei documenti sappiamo che dobbiamo mantenere il metro di distanza statico tra studente e studente mentre se facciamo riferimento alla distanza tra cattedra e banchi la distanza è di due metri. Stiamo lavorando con tutti gli ... Leggi su open.online

