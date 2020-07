Con Gattuso in panchina è arrivata la svolta del Napoli (Di mercoledì 15 luglio 2020) Rimpianto a Milanello, scommessa giá vinta da Aurelio De Laurentiis a Napoli. Perché Rino Gattuso è una persona vera, perbene, trasparente. Sanguigna e schietta. Un uomo orgoglioso delle proprie radici. Che ha superato tante difficoltà e troppi pregiudizi. Che è stato sul tetto del mondo ma ha saputo ripartire dal basso. Rino ha corso e sudato più di tanti, perchè non baciato dal talento. Un ligio lavoratore che non ha esitato a raccogliere le macerie di Carlo Ancelotti a Napoli e a sposare con immane coraggio la causa partenopea, a dicembre sull’orlo del precipizio ed in preda ad una crisi di nervi. Rino ha forgiato una squadra con un Dna combattivo, fornendo una precisa identità ad un gruppo che rischiava di essere fagocitato dalle proprie debolezze. E dalle proprie ... Leggi su alfredopedulla

Verso #BolognaNapoli 69 i precedenti: ??VITTORIE BOLOGNA: 34 ??PAREGGI: 16 ??VITTORIE NAPOLI: 19 In queste 69 partite…

CorSport: Meret tra i pali, coppia Manolas-Maksimovic in difesa Cambi obbligati per Gattuso con l'avvicinarsi degli…

Con Gattuso in panchina è arrivata la svolta del Napoli alfredopedulla.com Allan, due club su di lui: ma non c'è traccia della Juve

Il ragazzo è in cerca di una nuova esperienza dopo aver sfiorato il PSG nella scorsa stagione e con Gattuso ha anche perso la titolarità, garantita prima con Sarri poi con Ancelotti. Come afferma ...

Bologna-Napoli, dalle 19.30 La Diretta le probabili formazioni

Gattuso Fatica decisamente molto il Bologna in casa ... quello contro il Milan è stato il primo pareggio del Napoli dalla 15esima giornata (1-1 con l'Udinese) dopo la quale, prima di incontrare i ...

