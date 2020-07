Whirlpool Napoli, i sindacati: La proposta di spezzatino è irricevibile (Di martedì 14 luglio 2020) È “irricevibile” per i sindacati qualsiasi proposta diversa da un “Piano A: continuare a produrre lavatrice a Napoli”. I segretari di Fiom-Cgil, Uilm e Fim Cisl di Napoli e della Campania sono in piazza insieme con gli operai della Whirlpool che, al termine dell’assemblea, hanno lasciato la fabbrica e si sono diretti, in corteo, su via Argine. “Diciamo in maniera chiara che non siamo disponibili a ragionare su altri spezzatini – evidenzia Antonio Accurso, segretario generale Uilm Campania – Soprattutto dopo il rifiuto dell’azienda di rispettare un patto”. Biagio Trapani, segretario generale di Napoli FIm-Cisl, ha sottolineato che “ad oggi non c’è alcuna risposta alla domanda sul ... Leggi su ildenaro

