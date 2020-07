“Succederà tra poco”. Gemma Galgani e Sirius, la dama lascia ancora una volta tutti senza parole (Di martedì 14 luglio 2020) Le polemiche erano state all’ordine del giorno quando Nicola Vivarelli si era presentato in studio per corteggiare Gemma Galgani. Tanti anni di differenza e il sospetto fortissimo che qualcosa non quadrasse. A lanciare la frecciata, condivisa con milioni di spettatori del programma, era stata neanche a dirlo Tina Cipollari che aveva accusato Nicola di essere in cerca di popolarità e Gemma Galgani di essere sua complice. Gemma Galgani che aveva respinto le critiche anche se il suo comportamento non convinceva del tutto. La coppia del Trono Over si è fatta vedere davvero poco sui social. E questo comportamento ha fatto pensare a diversi fan del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi in una loro eventuale rottura. Sarà davvero così? A quanto ... Leggi su caffeinamagazine

