Orribile scoperta nel lago, cane legato a un sottovaso di coccio e annegato (Di martedì 14 luglio 2020) Lastra a Signa, Firenze,, 14 luglio 2020 - Il fatto risale al 10 luglio, quando un cittadino, facendo una passeggiata sulle rive del lago di Bellosguardo , nei pressi della Villa Caruso nel comune di ... Leggi su lanazione

LA NAZIONE

Lastra a Signa (Firenze), 14 luglio 2020 - Il fatto risale al 10 luglio, quando un cittadino, facendo una passeggiata sulle rive del lago di Bellosguardo, nei pressi della Villa Caruso nel comune di L ...