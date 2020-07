Il valzer delle mascherine: ecco dove sono obbligatorie e dove no dal 15 luglio (Di martedì 14 luglio 2020) Le nuove regole statali in vigore da mercoledì 15 luglio prevedono l’uso obbligatorio solo al chiuso Leggi su ilsole24ore

Portare o no la mascherina? Dipende. Si rincorrono le disposizioni regionali, che si sovrappongono a quelle nazionali, generando incertezza e confusione fra i cittadini. Le nuove regole statali in vig ...

