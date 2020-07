Il problema non è la nuova generazione pseudo fascista, ma i genitori scemi che l’hanno educata (Di martedì 14 luglio 2020) Quando avevo dodici anni mi mandarono dallo psicologo. Accantonate le battute sugli scarsi risultati ottenuti, perché non intendo parlare di me (non per le prossime dieci righe, almeno). Questa non è la mia storia, ma quella d’un dodicenne senza nome e di Wilfried Zaha, giocatore ivoriano d’una squadra di calcio londinese. Domenica, Zaha pubblica, nelle storie del suo account Instagram da un milione di follower, un messaggio che dice d’aver trovato al risveglio. Se non avete idea di come funzioni: per andare a guardare i messaggi di quelli che non segui, e che quindi Instagram non ti notifica, devi andare ad aprire un’apposita casella. Dove c’è troppa roba anche se sei una persona normale, figurarsi se ti segue un milione di persone. E dove si trovano solo spiacevolezze anche se sei una persona qualunque, figuriamoci se sei un ... Leggi su linkiesta

stanzaselvaggia : Il problema non è Corona in sè. Il tema è: a quanti poveri cristi (senza avvocati strapagati e nome noto) ai domici… - NicolaPorro : Prosegue la guerra a discoteche e #movida mentre gli #immigrati che arrivano non sono un problema. #Conte, intervis… - disinformatico : Ma Facebook (che possiede Instagram) non aveva detto di avere a cuore il problema delle fake news? - Alcor48018 : @MonterossoMara Essere come si è non vuol dire necessariamente far fumo ma sentirsi a proprio agio con chi si ha d… - GynkhoByloba : chi crede che il problema dei laghi sia l'alto rischio di congestione a causa degli sbalzi di temperatura (?) e chi… -

Ultime Notizie dalla rete : problema non Tumore della vescica (e non solo): quando l'incontinenza è un problema grave Corriere della Sera Fisco, Cna Liguria: “No a sanzioni e interessi sui ritardati pagamenti fino al 30 settembre”

Liguria. Cna Liguria chiede al Governo di non gravare con sanzioni e interessi i ritardati pagamenti dei saldi 2019 e degli acconti 2020 di Irpef e Ires in scadenza il prossimo 20 luglio. La mini pror ...

Coronavirus e migranti, l'allarme dell'esperto: "Il problema esiste, può dilagare sui traghetti"

In questa fase dell'emergenza coronavirus, la maggior parte dell'attenzione è sui focolai che si sono accesi in alcune zone d'Italia, che vanno isolati per evitare che il virus torni a circolare, face ...

Liguria. Cna Liguria chiede al Governo di non gravare con sanzioni e interessi i ritardati pagamenti dei saldi 2019 e degli acconti 2020 di Irpef e Ires in scadenza il prossimo 20 luglio. La mini pror ...In questa fase dell'emergenza coronavirus, la maggior parte dell'attenzione è sui focolai che si sono accesi in alcune zone d'Italia, che vanno isolati per evitare che il virus torni a circolare, face ...