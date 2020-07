Fiumicino, la Protezione Civile organizza un corso per operatori anti incendio ad alto rischio (Di lunedì 13 luglio 2020) La Protezione Civile di Fiumicino, in collaborazione con il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, organizza un corso per operatori anti incendio di terzo livello ad alto rischio. Il corso comporta esami teorici e pratici ed abiliterà le persone che parteciperanno ad operare in situazioni di incendi anche ad alto rischio. Nella formazione è incluso anche un corso di BLSD (Basic Life Support and Defibrillation, ovvero primo soccorso con l’impiego di defibrillatore semiautomatico) per fornire ad operatrici e operatori le abilità e le conoscenze necessarie a intervenire in ... Leggi su ilcorrieredellacitta

