Brexit, immigrazione: GB conferma sistema a punti (Di lunedì 13 luglio 2020) (Teleborsa) – Un sistema a punti “flessibile”, per filtrare l’immigrazione nel Regno Unito dopo la Brexit, con visti d’ingresso più facili per chi lavora nella sanità e nell’assistenza. Questo il meccanismo, annunciato nei mesi scorsi dal Governo Tory di Boris Johnson e illustrato oggi con qualche dettaglio in più in una dichiarazione scritta al Parlamento presentata dalla ministra dell’Interno, Priti Patel, in cui si conferma che dal 2021, con la fine del periodo di transizione post divorzio, terminerà anche la libertà automatica di movimento dai Paesi dell’UE (Italia compresa). Il sistema a punti, come ribadisce il testo, mira a favorire i migranti a più elevata qualificazione, ... Leggi su quifinanza

Regno Unito: premier Johnson, nuovo sistema immigrazione non ha scopo di "chiudere il paese"

Il primo ministro britannico ha garantito che le nuove regole sull'immigrazione saranno "umane e ragionevoli", nonostante lo scopo sia "riprendersi il controllo" dopo la Brexit. Johnson ha detto di ...

