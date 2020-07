Covid, gli inglesi si mettono a dieta (Di sabato 11 luglio 2020) Il governo di Londra dichiara guerra all'obesità, per prevenire la seconda ondata di coronavirus Leggi su media.tio.ch

Covid - gli inglesi si mettono a dieta Il governo di Londra dichiara guerra all'obesità, per prevenire la seconda ondata di coronavirus

Il governo di Londra dichiara guerra all'obesità, per prevenire la seconda ondata di coronavirus Bollettino Covid-19 11 luglio : 188 positivi - 67 in Lombardia Bollettino Covid-19 11 luglio : sono 188 i nuovi positivi , ben 67 in Lombardia , appena sette i morti. Oltre 13mila gli attualmente positivi , quasi 35mila i morti Il Bollettino Covid-19 dell’11 luglio mostra ancora un discreto di nuovi positivi ; ...

11 : sono 188 i nuovi , ben 67 in , appena sette i morti. Oltre 13mila gli attualmente , quasi 35mila i morti Il dell’11 mostra ancora un discreto di nuovi ; ... Bollettivo Covid-19 11 luglio : 188 positivi - 67 in Lombardia Bollettino Covid-19 11 luglio: sono 188 i nuovi positivi, ben 67 in Lombardia, appena sette i morti. Oltre 13mila gli attualmente positivi, quasi 35mila i morti Il bollettino Covid-19 dell’11 luglio mostra ancora un discreto di nuovi positivi; ...

FidanzaCarlo : Continuano gli #sbarchi a #Lampedusa: l’altra notte in poche ore, con la complicità delle solite #Ong, sono sbarcat… - Mov5Stelle : “40 milioni saranno destinati al fondo per il riconoscimento di gratifiche agli operatori sanitari che sono stati i… - GiovanniToti : In #Liguria gli ospedali si stanno svuotando, non ci sono più pazienti #Covid in condizioni gravi e continuiamo a m… - FlussoPensieri : #JuveAtalanta Un napoletano si avvicina a #Gasperini e gli chiede: 'Vi scansate anche oggi? Forza Napoli!'.… - RenzoValentini2 : RT @andreasso1951: Roma, per gli eroi del Covid concerto della Polizia sulla piazza del Viminale. -“ Grazie alla Polizia per la dedica,per… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid gli La vita che continua nell’estate del Covid. Gli studenti tornano a laurearsi all’ateneo di Pollenzo La Stampa Tiro con l’arco, a Baldassarre-Polistena una delle gare della specialità 3D

Riprendono le gare di tiro con l’arco. Così dopo il riscaldamento della scorsa settimana, ritornano le gare sperimentali 3D con tre appuntamenti sul territorio nazionale tra Liguria, Molise e Calabria ...

CALCIO, UN POSITIVO

Un membro dello staff del Parma è risultato positivo al Coronavirus. E’ il primo caso da quando il campionato di calcio di serie A a ripreso la stagione. Lo stesso club ducale ha confermato la positiv ...

Riprendono le gare di tiro con l’arco. Così dopo il riscaldamento della scorsa settimana, ritornano le gare sperimentali 3D con tre appuntamenti sul territorio nazionale tra Liguria, Molise e Calabria ...Un membro dello staff del Parma è risultato positivo al Coronavirus. E’ il primo caso da quando il campionato di calcio di serie A a ripreso la stagione. Lo stesso club ducale ha confermato la positiv ...