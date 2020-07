Chiesa Juventus, maxi scambio: possibile inserimento di Higuain (Di venerdì 10 luglio 2020) Chiesa Juventus – Gonzalo Higuain dopo il ritorno in bianconero ad inizio stagione e una precedente parentesi al Chelsea, dove ha vinto l’Europa League proprio insieme all’attuale allenatore bianconero Maurizio Sarri, potrebbe non riconfermarsi in bianconero. Sono tanti i nomi di mercato che circolano nei radar bianconeri ma la suggestione del giovane Federico Chiesa era già diventata realtà lo scorso anno. Profilo che piace molto al direttore sportivo Fabio Paratici. Chiesa Juventus, scambio con Higuain La notizia di mercato delle ultime ore, infatti, vedrebbe un clamoroso scenario. Juventus e Fiorentina al tavolo della trattativa per un maxi scambio fra ... Leggi su juvedipendenza

StoriaAmore79 : Colpo Chiesa, la Juve trova la contropartita che accontenta la Fiorentina: guardate chi gli danno! LO SCAMBIO??… - c1clop3 : io comunque non capisco questa ossessione della Juventus per Chiesa, davvero - Daniele82529070 : Calciomercato Juve: i bianconeri offrono Higuain per Chiesa - juventusfire : L'ex arbitro internazionale Massimo Chiesa nella rubrica SOS Arbitri di - calciomercatoit : ?? #Juventus - Jolly #Higuain nella corsa a #Chiesa ?? #CMITmercato -