Nave Ong Sea Watch in fermo: “Irregolarità che mettono a rischio equipaggio e immigrati” (Di giovedì 9 luglio 2020) Agrigento, 9 lug – La Nave Ong tedesca Sea Watch 3 non può lasciare Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, per andare a recuperare altri clandestini. Infatti l’armatore della Nave e, se sarà necessario, il governo tedesco, devono prima risolvere le irregolarità riscontrate sull’imbarcazione. Come è noto, la Sea Watch 3 è rimasta in mare per giorni, da quando aveva soccorso 211 immigrati irregolari (28 dei quali sarebbero poi risultati positivi al coronavirus), fuori da ogni controllo delle autorità nazionali. Ecco perché la Guardia costiera è salita a bordo, trovando gravi irregolarità proprio sul fronte delle misure di sicurezza anti-contagio. Non sono state rispettate le norme di sicurezza per il personale a bordo, immigrati ... Leggi su ilprimatonazionale

