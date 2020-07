Il Napoli passa a Marassi, battuto il Genoa 2-1 (Di mercoledì 8 luglio 2020) GENOVA (ITALPRESS) – Il Napoli ottiene la seconda vittoria consecutiva dopo quella con la Roma e si lascia alle spalle il Milan in classifica: gli uomini di Gattuso si impongono per 2-1 nella mai banale trasferta di Genova: i partenopei mettono in discesa la sfida col gol di Mertens, poi il pareggio del Grifone con Goldaniga e il sigillo decisivo del neo-entrato Lozano. Per gli azzurri resta ampio il margine dal quarto posto occupato dall’Atalanta, il Genoa rimane invece inguaiato in una lotta per la salvezza quantomai agguerrita: la vittoria del Lecce contro la Lazio non aiuta, anzi fa sprofondare i liguri al terzultimo posto, sempre a quota 27 punti. La sfida odierna del “Ferraris” parte col piede giusto per il Napoli. Al 7′ Elmas va a segno punendo Perin da pochi passi: trascorre però qualche ... Leggi su ildenaro

GENOVA - Provare a vincerle tutte da qui alla fine, la richiesta di Gennaro Gattuso al suo spogliatoio, ed Insigne e compagni stanno facendo il possibile per accontentare il loro timoniere. Dopo l'aff ...

