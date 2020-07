Werder Brema, Claudio Pizarro lascia il calcio giocato: “Grazie ragazzi” (Di martedì 7 luglio 2020) Claudio Pizarro lascia il calcio giocato all’età di 41 anni. L’attaccante peruviano del Werder Brema aveva preso questa decisione già lo scorso anno, quando aveva firmato il rinnovo del contratto con l’obiettivo di chiudere la carriera in biancoverde l’anno successivo. La stagione è finita con il pareggio contro l’Heidenheim che ha regalato al Werder Brema la salvezza e con questo momento di gioia Pizarro ha terminato la propria carriera. L’attaccante ha giocato 695 gare e realizzato 281 gol tra Colonia, Chelsea, Bayern Monaco e Werder Brema, mentre in nazionale vanta 20 gol in 85 presenze. L’anno scorso è diventato il marcatore più anziano della Bundesliga, dove è anche lo straniero più prolifico di sempre dopo Robert Lewandowski. Inoltre, Pizarro vanta in bacheca una Champions League ... Leggi su sportface

sportface2016 : #calcio | #Bundesliga, l'attaccante del #WerderBrema Claudio #Pizarro si ritira - sportli26181512 : Werder Brema, si ritira l'idolo Pizarro. Vinse la Champions con il Bayern: Claudio Pizzarro, attaccante classe 1978… - sowmyasofia : Playout Bundeliga, il Werder Brema resta nella massima serie - matteodessilani : RT @Eurosport_IT: Werder Brema-Heidenheim finisce 2-2 e il Werder resta in #Bundesliga. Il match si apre così: È forse uno degli autogol pi… - Eurosport_IT : Werder Brema-Heidenheim finisce 2-2 e il Werder resta in #Bundesliga. Il match si apre così: È forse uno degli auto… -