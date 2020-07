Serie A, Milan-Juventus: dove vedere il match in Tv e in streaming (Di martedì 7 luglio 2020) Milan-Juventus non può essere mai una partita come tutte le altre, ma questo principio è valido ancora di più in questo periodo. Il campionato volge ormai al termine e i punti in palio sono estremamente importanti per entrambi. Dalla ripresa della stagione i rossoneri sono apparsi più concreti e hanno messo a segno solo vittorie, … L'articolo Serie A, Milan-Juventus: dove vedere il match in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

