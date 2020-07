Riccardo Guarnieri felice senza Ida | Gesto tanto atteso fuori da Uomini e Donne (Di martedì 7 luglio 2020) Riccardo Guarnieri torna sui social e si mostra felice senza Ida lasciando così i suoi fan e i fan della coppia senza parole. Nessuno infatti, si sarebbe mai aspetto che l’ex cavaliere di Uomini e Donne tornasse all’interno dei social senza dire una parole sulla fine della storia con Ida. La ormai ex coppia infatti, dopo la fine della quarantena si è separata e i motivi sembravano strettamente finalizzati al lavoro che Riccardo Guarnieri aveva a Taranto. Ormai da diversi mesi però, la coppia non si vedeva più insieme ma soprattutto non parlava più l’uno dell’altra lasciando così il dubbio ai fan della sua storia d’amore. Durante la giornata di ieri però, L’ex cavaliere decide di mostrarsi all’interno delle storie Instagram insieme a un uomo. Di cosa stiamo parlando? Riccardo Guarnieri si mostra ... Leggi su giornal

