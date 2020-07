Naike Rivelli confessa: “ringrazio l’universo di avermi fatto aprire gli occhi” (Di martedì 7 luglio 2020) Naike Rivelli mostra il suo cambiamento interiore ed esteriore. La figlia di Ornella Muti è felice di aver finalmente aperto gli occhi e cambiato percorso di vita Fonte foto: FacebookAbbiamo imparato a conoscere Naike Rivelli. Con i suoi post provocatori e i suoi scatti, molto spesso di nudo, ha saputo catalizzare l’attenzione su di sé e sulle tematiche che vuole promuovere. Certo, non sempre ha il consenso di tutti, alle volte ha anche spaccato l’opinione pubblica, ma di certo l’attrice sa come far parlare di sé. L’ultimo post pubblicato sul suo profilo di Instagram è su questo filone. Ultimamente, una delle sue nuove passioni riguarda la pratica dello yoga da nudi. Un metodo che le consente di meditare provando un grande senso di libertà. Ad attirare l’attenzione del pubblico, oltre alla sensuale foto ... Leggi su chenews

