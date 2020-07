Madonna selfie in Senza veli e stampelle | 62 anni e un fisico da fare invidia

Madonna selfie in topless e stampelle: 62 anni e un fisico da fare invidia (Di martedì 7 luglio 2020) Manca meno di un mese ai suoi 62 anni e Madonna continua a lasciare Senza fiato il web. In queste ore la cantante ha pubblicato una foto su Instagram molto provocante. Stampella in un braccio e smartphone nell’altro. Il tutto per riprendersi in Senza veli! Passano gli anni ma Madonna rimane un’icona di stile e una donna con un corpo di tutto rispetto. La sua foto ha fatto parecchio discutere. C’è chi l’ha trova semplicemente paradisiaca e chi estremamente fuori luogo per l’età che ha. Leggi anche >> Michela Coppa superlativa sotto la doccia, lato b contro la parete: «Se quelle pietre potessero parlare…» Madonna Senza veli in stampella La cantante Madonna ha pubblicato una foto su Instagram provocante e molto emblematica. In questo scatto la vediamo in Senza veli mentre si appoggia a una stampella. Si tratta di una foto molto ... Leggi su urbanpost

Affaritaliani : Madonna in topless, selfie esplosivo in bagno: un dettaglio non sfugge ai fan - IOdonna : Madonna e il selfie topless e stampella: l’ultima provocazione della star su Instagram - PopperKarla : #Madonna. Con la faccia rifatta, biotta a farsi i selfie in bagno. Boh, il futuro me lo immaginavo diverso. - RadioR101 : #R101News: Madonna torna a provocare ?? - iannetts70 : @UtherPe Evvai!!! ???? ma fatevi un selfie. Almeno la Madonna! -

Ultime Notizie dalla rete : Madonna selfie Conte "gela" ex studentessa che gli chiede selfie con una frase spinta La Sicilia Lo scatto bollente di Madonna sui social

La cantante di Like a virgin non finisce mai di stupire. Dopo aver sollevato un polverone per aver partecipato a una festa senza mascherina, sul suo account Instagram ha pubblicato un selfie molto par ...

Madonna senza veli su Instagram: “Tutti hanno una stampella”

Madonna ha condiviso con i suoi van una foto senza veli in cui si sorregge con l'aiuto di una stampella. La cantante di Like a virgin non finisce mai di stupire. Dopo aver sollevato un polverone per a ...

La cantante di Like a virgin non finisce mai di stupire. Dopo aver sollevato un polverone per aver partecipato a una festa senza mascherina, sul suo account Instagram ha pubblicato un selfie molto par ...Madonna ha condiviso con i suoi van una foto senza veli in cui si sorregge con l'aiuto di una stampella. La cantante di Like a virgin non finisce mai di stupire. Dopo aver sollevato un polverone per a ...