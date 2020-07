Harry: “Il Regno Unito deve scusarsi per il suo passato coloniale”. Schiaffo del principe alla regina (Di martedì 7 luglio 2020) Roma, 7 lug – Gli strascichi del moto scomposto Black lives matter si fanno sentire anche nella famiglia reale britannica. A tal punto che il principe Harry e la moglie Meghan Markle (duchessa di Sussex) hanno invitato la Gran Bretagna a scusarsi per le malefatte compiute durante il periodo coloniale, rimediando così “agli errori del passato”. Fare i conti con la propria storia insomma, analizzandola con i parametri della moda iconoclasta del momento. “Quando guardate al Commonwealth, non c’è alcun modo di andare avanti a meno che non riconosciamo il passato”, ha dichiarato Harry affiancato dalla moglie durante una riunione del Queen’s Commonwealth Trust, stando a quanto riferito dalla tv canadese Ctv. “C’è ancora molto lavoro da fare. Non sarà facile e in alcuni casi non sarà confortevole ma ... Leggi su ilprimatonazionale

