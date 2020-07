Contagi: Zaia insiste sul Tso, ma poi fa marcia indietro (Di lunedì 6 luglio 2020) Otto decessi e 208 casi è il bollettino del coronavirus di ieri. Il numero giornaliero delle vittime è ancora in diminuzione, mentre i 208 nuovi positivi sono leggermente superiori alla media degli ultimi 7 giorni, pari a 198. Due in meno i pazienti in terapia intensiva, uno in più è ricoverato in condizioni non gravi, ma nel complesso le persone «attualmente positive» sono 67 in più di ieri, quasi tutte in isolamento domiciliare. È il secondo aumento consecutivo, dopo settimane … Continua L'articolo Contagi: Zaia insiste sul Tso, ma poi fa marcia indietro proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

