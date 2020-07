Stefano De Martino non ne può più, “Se mi innamoro ve lo dico…” (Di domenica 5 luglio 2020) Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono stati al centro del gossip nelle ultime settimane. Non vi è giorno in cui non si parla della fine della loro storia o dei presunti tradimenti di De Martino ai danni della showgirl argentina. Voci piuttosto insistenti, in particolare, avevano attribuito a De Martino un flirt con Alessia Marcuzzi. Proprio con la conduttrice, il bel Stefano De Martino avrebbe tradito la Rodriguez. Alessia Marcuzzi, quindi, avrebbe un ruolo centrale nella separazione. Peccato che, non potendone proprio più ed esasperato da tutte queste voci, il ballerino ha deciso di parlare e dire la sua bollando come fake news la notizia del flirt con la Marcuzzi. Cos’ha detto? Vediamolo. La notizia del flirt Sarebbe trapelata relativamente da poco la notizia secondo cui Belen Rodriguez avrebbe scoperto il tradimento di Stefano De Martino niente poco di meno ... Leggi su kontrokultura

