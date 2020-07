Serie A, Brescia-Verona 0-0, Cagliari-Atalanta 0-0, Parma-Fiorentina 0-2, Sampdoria-Spal 1-0, Udinese-Genoa 0-0 (LIVE) (Di domenica 5 luglio 2020) Serie A, il risultati di domenica 5 luglio 2020. Inter Bologna apre, Napoli-Roma chiude. ROMA – Serie A, i risultati di domenica 5 luglio. Si completa la trentesima giornata con sette sfide in programma: Inter-Bologna apre, Napoli-Roma chiude la lunga giornata di calcio. Serie A, i risultati di domenica 5 luglio Di seguito i risultati delle sfide di Serie A di domenica 5 luglio, valide per la trentesima giornata di campionato. (CLASSIFICA e INFO STREAMING) Inter-Bologna 1-2Brescia-Hellas Verona 0-0Cagliari-Atalanta 0-0Parma-Fiorentina 0-2Sampdoria-Spal 1-0Udinese-Genoa 0-0Napoli-Roma (ore 21.45) Sinisa MihajlovicSerie A, Brescia-Hellas Verona: risultato, tabellino e marcatori Brescia-Verona 0-0 Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Martella; Bjarnason, Tonali, Dessena; Spalek; Donnarumma Alf., Torregrossa. All. Diego Lopez Hellas Verona ... Leggi su newsmondo

BRESCIA-VERONA Ultima vittoria del Brescia in serie A il 14 dicembre scorso, 3-0 sul Lecce; poi solo 5 punti nelle rimanenti 14 partite. Verona corsaro 3 volte in questo torneo fuori casa, ma ora sono ...

Serie A, le probabili formazioni della 30 Giornata: Inter obiettivo secondo posto

Chiusa solo giovedì sera la 29° giornata della Serie A, una giornata che ha certificato la crisi nera della Roma di Fonseca e il dominio di Juventus e Lazio sulla corsa Scudetto è già tempo di tornare ...

