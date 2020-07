Lazio, infortunio Correa: i possibili tempi di recupero (Di domenica 5 luglio 2020) Addio sogno scudetto? Probabile. La Lazio cede il passo, il Milan potrebbe aver rappresentato la pietra tombale sulle velleità di vittoria biancocelesti. Uno 0-3 che non lascia spazio ad interpretazioni. Fa solo male. Anche per come è arrivato, perchè la Lazio si è avvicinata all’appuntamento martoriata dagli infortuni. Mancavano in tanti, il lungo stop si è fatto sentire nella gambe di Milinkovic e compagni. E come se non bastasse Inzaghi deve fare a meno di un’altra defezione importante, quella di Correa. L’argentino è uscito dal campo dolorante, era l’unico attaccante di ruolo a disposizione contro il Diavolo. Si teme un lungo stop per lui, si parla di ginocchio. Il timore è l’interessamento dei legamenti, che oltre a mettere fine alla stagione attuale metterebbe a rischio l’inizio della prossima. ... Leggi su italiasera

