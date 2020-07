Brescia, Diego Lopez: “Abbiamo risposto sul campo alle critiche” (Di domenica 5 luglio 2020) L'allenatore del Brescia, Diego Lopez, ha commentato la partita giocata dai suoi uomini contro l'Hellas Verona, concentrandosi sugli episodi chiave che hanno caratterizzato la partita.LE PAROLE DEL MISTERcaption id="attachment 924647" align="alignnone" width="1040" Foto sito ufficiale Brescia Calcio/captionLe parole del tecnico a Sky Sport: “Sono contento per i ragazzi perché da quando abbiamo ricominciato hanno lavorato molto e si vede che stanno bene. È un gruppo che lavora molto. È importante dirlo che ci credono a far bene e a fare prestazioni importanti. Venivamo da un 6-0 che ci ha fatto molto male. La risposta come ho detto ieri la dovevamo dare qui sul campo: credo che sia la risposta più bella” Brescia, Diego Lopez: “Abbiamo risposto sul campo alle critiche” ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Brescia, Diego Lopez: 'Abbiamo risposto sul campo alle critiche' - - sportface2016 : Le parole di Diego Lopez dopo #BresciaVerona - andrea_pecchia : Il @BresciaOfficial torna a sperare nella salvezza e frena la corsa del #Verona: 2-0 con #Papetti e #Donnarumma.… - Fprime86 : RT @DiMarzio: #BresciaVerona, le scelte di Diego Lopez e Juric - DiMarzio : #BresciaVerona, le scelte di Diego Lopez e Juric -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia Diego Brescia, Diego Lopez: “Abbiamo risposto sul campo alle critiche” ItaSportPress Il Brescia batte 2-0 il Verona e si regala un filo di speranza

Brescia, 5 luglio 2020 - Il Brescia batte il Verona e si regala ancora un po’ di speranza. La formazione di Diego Lopez ha avuto il merito di tenere testa ad un avversario apparso di elevata qualità, ...

Brescia-Verona, è 2-0, le rondinelle tornano a sperare nella salvezza

Il Brescia è vivo, viva il Brescia. L’ultima spiaggia regala ancora un pezzetto di riva cui guardare in lontananza: le rondinelle superano la Spal, guadagnano due punti sul Genoa che ora è a sei lungh ...

Brescia, 5 luglio 2020 - Il Brescia batte il Verona e si regala ancora un po’ di speranza. La formazione di Diego Lopez ha avuto il merito di tenere testa ad un avversario apparso di elevata qualità, ...Il Brescia è vivo, viva il Brescia. L’ultima spiaggia regala ancora un pezzetto di riva cui guardare in lontananza: le rondinelle superano la Spal, guadagnano due punti sul Genoa che ora è a sei lungh ...