MOVIOLA Juve Torino: l’episodio chiave del match (Di sabato 4 luglio 2020) L’episodio chiave del match valido per la 30ª giornata di Serie A 2019/20: MOVIOLA Juve Torino L’episodio chiave della MOVIOLA del match tra Juve e Torino, valido per la 30ª giornata della Serie A 2019/20. Dirige la sfida l’arbitro Maresca. L’EPISODIO chiave DEL match In aggiornamento. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

junews24com : Moviola Juve-Torino: gli episodi dubbi del Derby della Mole - - zazoomblog : Juve Torino LIVE: sintesi tabellino moviola e cronaca del match - #Torino #LIVE: #sintesi #tabellino - junews24com : Juve-Torino LIVE: cronaca, moviola, risultato e tabellino - - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #SerieA, la moviola di #TorinoLazio e #GenoaJuve - Notiziedi_it : Genoa-Juve, la moviola dei giornali: Favilli graziato. Soumaoro rischia il rigore su De Ligt -

Ultime Notizie dalla rete : MOVIOLA Juve Moviola Juve-Torino: gli episodi dubbi del Derby della Mole Juventus News 24 Juve Torino LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match

All’Allianz Stadium, la 30ª giornata di Serie A 2019/20 tra Juve e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'”Allianz Stadium”, Juve e Torino si affrontano nel match valido per ...

Genoa-Juve, la moviola dei giornali: Favilli graziato. Soumaoro rischia il rigore su De Ligt

Genoa-Juventus è terminata con il punteggio di 1-3 per i bianconeri. E' stata tutto sommato una gara corretta, con poche recriminazioni, da una parte e dall'altra. Al 14' l'episodio da moviola in area ...

All’Allianz Stadium, la 30ª giornata di Serie A 2019/20 tra Juve e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'”Allianz Stadium”, Juve e Torino si affrontano nel match valido per ...Genoa-Juventus è terminata con il punteggio di 1-3 per i bianconeri. E' stata tutto sommato una gara corretta, con poche recriminazioni, da una parte e dall'altra. Al 14' l'episodio da moviola in area ...