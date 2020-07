Formula 1 - 70 anni di Gran Premi: grandi macchine, grandi progettisti (Di sabato 4 luglio 2020) I 70 anni di storia della Formula 1, che ripercorriamo nel Dossier allegato ai numeri di luglio di Quattroruote e Ruoteclassiche, hanno visto emergere non solo le figure dei maestri del volante, ma anche quelle di tecnici di valore, progettisti di monoposto senza le quali nessun driver, neppure i più Grandi, sarebbero riusciti a imporsi. La fine degli anni 50 e i primi 60 sono caratterizzati da personalità di spicco come quelle di Charles e John Cooper, la cui scelta di realizzare vetture piccole, leggere e con il motore posteriore rivoluzionò definitivamente il mondo dei Gran Premi, e di Colin Chapman, che portò la filosofia dellessenzialità agli estremi. Le cose, naturalmente, non si fermarono lì e i decenni successivi videro imporsi altri personaggi, alcuni dei quali vale la pena ricordare. Dal Sudafrica con passione. Basta un rapido ... Leggi su quattroruote

Formula anni Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Formula anni