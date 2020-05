Il video di Stuck With U, Ariana Grande e Justin Bieber con tante guest star contro il Coronavirus (Di venerdì 8 maggio 2020) Esce Stuck With U, il singolo di Ariana Grande e Justin Bieber; il brano è disponibile da oggi, venerdì 8 maggio. La canzone sostiene la lotta al Coronavirus e coinvolge una serie di amici, presenti in alcune immagini del videoclip ufficiale. Il ricavato di Stuck With U sarà devoluto alla 1st Responders Children’s Foundation, volta a sostenere le famiglie di medici, paramedici, polizia e pompieri che per primi hanno fronteggiato l’emergenza Covid-19. Oltre al rilascio in digitale, da oggi è disponibile la clip ufficiale che vede la partecipazione di molte celebrity quali Michael Bublè, Hailey Bieber, Gwyneth Paltrow, Demi Lovato, Kyle e Kendall Jenner, unite dalla volontà di sostenere 1st Responders Children’s Foundation in un periodo particolarmente difficile a livello internazionale. ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 8 maggio 2020) EsceU, il singolo di; il brano è disponibile da oggi, venerdì 8 maggio. La canzone sostiene la lotta al Coronavirus e coinvolge una serie di amici, presenti in alcune immagini delclip ufficiale. Il ricavato diU sarà devoluto alla 1st Responders Children’s Foundation, volta a sostenere le famiglie di medici, paramedici, polizia e pompieri che per primi hanno fronteggiato l’emergenza Covid-19. Oltre al rilascio in digitale, da oggi è disponibile la clip ufficiale che vede la partecipazione di molte celebrity quali Michael Bublè, Hailey, Gwyneth Paltrow, Demi Lovato, Kyle e Kendall Jenner, unite dalla volontà di sostenere 1st Responders Children’s Foundation in un periodo particolarmente difficile a livello internazionale. ...

mtvitalia : Nel video di #STUCKWITHU ci sono tantissime star, compresa una Demi Lovato innamoratissima ?? - MaryTalento93 : RT @A_GrandeITALY: [INFO] Il nuovo singolo di Ariana Grande insieme a Justin Bieber” Stuck With U” è ora disponibile in tutte le piattaform… - jossephm31 : 'Ogni promessa non mantenuta è una nuvola senza pioggia, una spada senza filo, un albero senza frutto. Dove regna… - jxcopo : stuck with u è... bella... mi aspettavo una cagata pazzesca piena di bieber - icarusbeer : ahh si que era kendall en el video de stuck w u con kylie -