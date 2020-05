“Il Coronavirus fatica a colpire i calciatori”, il presidente di calcio fa discutere (Di venerdì 8 maggio 2020) E’ stato uno dei presidenti contagiati dal Coronavirus. Stiamo parlando di Mauro Lovisa, patron del Pordenone, le nuove dichiarazioni hanno fatto discutere, ecco quanto riportato a ‘calciomercato24.com’. “Completare i campionati è molto importante. Adesso vedrete in Serie C cosa succederà: ci saranno tanti ricorsi e aule di tribunale piene. Io sono per il verdetto del campo””. “Credo che il virus sia un virus importante ma ad oggi possiamo dire che non è più di un’influenza. E’ stata una brutta influenza, fatta di tanti dolori ma sono stato fortunato nel poterla gestire a casa. Da 15 giorni sono ormai operativo e mi sento molto bene. E’ stata un’importante esperienza di vita”. “Se si trovano calciatori positivi, verranno isolati e vanno in quarantena come in Germania. Gli ... Leggi su calcioweb.eu De Donno : “Il plasma iperimmune è sicuro - economico e batte il coronavirus - non capisco Burioni e l’accanimento contro la terapia”

Il dottor S.R. cita il Washington Times : "Il Coronavirus è una storia nefanda" - ma è un articolo che fa complottismo

