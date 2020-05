Coronavirus, la falla nella consegna delle mascherine a 50 centesimi: «9 milioni non erano certificate» (Di venerdì 8 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaRinnovato l’accordo tra il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri e le due società incaricate per la distribuzione alle farmacie. C’era stato qualche intoppo, culminato in una videoriunione, il 6 maggio, che ha visto il commissario Arcuri «molto arrabbiato», dicono fonti interne alla task force. Il risultato di queste incomprensioni è che le mascherine chirurgiche da 61 centesimi (50 più Iva) sono ancora introvabili. Partita la fase 2 e con l’obbligo per milioni di italiani di indossare i dispositivi di protezione individuale nei luoghi pubblici, la carenza di mascherine resta uno dei problemi principali nella gestione dell’emergenza. Con il rischio di trovarsi impreparati per la seconda ondata di riaperture, prevista per il 18 maggio. A giugno, inoltre, il fabbisogno ... Leggi su open.online Coronavirus Fase 2 - corsa a fare i test sierologici : falla nella gestione dei dati

Coronavirus : Microsoft sana una falla nell'app per videochat Teams

Coronavirus : Microsoft sana una falla nell'app per videochat Teams (Di venerdì 8 maggio 2020)in Italia: ultime notizie in direttaRinnovato l’accordo tra il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri e le due società incaricate per la distribuzione alle farmacie. C’era stato qualche intoppo, culminato in una videoriunione, il 6 maggio, che ha visto il commissario Arcuri «molto arrabbiato», dicono fonti interne alla task force. Il risultato di queste incomprensioni è che lechirurgiche da 61(50 più Iva) sono ancora introvabili. Partita la fase 2 e con l’obbligo perdi italiani di indossare i dispositivi di protezione individuale nei luoghi pubblici, la carenza diresta uno dei problemi principaligestione dell’emergenza. Con il rischio di trovarsi impreparati per la seconda ondata di riaperture, prevista per il 18 maggio. A giugno, inoltre, il fabbisogno ...

Falla_Girare : RT @MiTomorrow: L'Università dell'Insubria ha realizzato un test salivare che permettere di scoprire la positività al Covid-19 in soli 6 mi… - PaolaSimonin : RT @andreasso1951: Coronavirus, le stime dell'Ue: 'In Italia forte recessione, il pil 2020 crollerà del 9,5%' - Europa - - Falla_Girare : RT @MiTomorrow: Il cantautore milanese, Fabio Concato, dedica una nuova canzone alla sua Milano ferita dal coronavirus Guarda il video ??… - manu_etoile : RT @andreasso1951: Coronavirus, le stime dell'Ue: 'In Italia forte recessione, il pil 2020 crollerà del 9,5%' - Europa - - Urano2410 : RT @andreasso1951: Coronavirus, le stime dell'Ue: 'In Italia forte recessione, il pil 2020 crollerà del 9,5%' - Europa - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus falla Coronavirus, la falla nella consegna delle mascherine a 50 centesimi: «9 milioni non erano certificate» Open Coronavirus, Milano: folla ai Navigli all’ora dell’aperitivo e poche mascherine

(Sky Tg24 ) Con la scusa del takeaway tutti i bar a fare cocktail e vendere birra... e pieno di gente senza mascherine. Ed è subito scoppiata la polemica sui social per le foto e alcuni video postati ...

Usa, jogger nero ucciso: arrestati in Georgia ex poliziotto e suo figlio

L’ex agente che insieme al figlio ha sparato e ucciso il 23 febbraio in Georgia un giovane afroamericano che stava facendo jogging, Ahmaud Arbery, sono stati arrestati con l’accusa di omicidio volonta ...

(Sky Tg24 ) Con la scusa del takeaway tutti i bar a fare cocktail e vendere birra... e pieno di gente senza mascherine. Ed è subito scoppiata la polemica sui social per le foto e alcuni video postati ...L’ex agente che insieme al figlio ha sparato e ucciso il 23 febbraio in Georgia un giovane afroamericano che stava facendo jogging, Ahmaud Arbery, sono stati arrestati con l’accusa di omicidio volonta ...