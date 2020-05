Alchimista è Angelo, ex corteggiatore di Giovanna: i dubbi stanno a zero (Di venerdì 8 maggio 2020) Chi è Alchimista, il famoso corteggiatore mascherato di Uomini e Donne? Anche in questo caso – proprio come nello show di Milly Carlucci – la conduttrice ci ha svelato dei piccoli indizi e tutti sembravano riportare a due persone: Angelo (ex corteggiatore di Giovanna) e Alessandro Graziani (ex tentatore di Temptation Island Vip). Con la smentita di quest’ultimo via Instagram (“Non uso certi mezzucci, a me piace guardare in faccia, non nascondermi. Alla domanda che mi state facendo tutti”) i dubbi ora non ci sono più: Alchimista è proprio Angelo. Alchimista è Angelo? Come già scritto Angelo è stato un ex corteggiatore di Giovanna ed è stato eliminato da lei dopo solamente una puntata di Uomini e Donne perché fisicamente non aveva trovato quel “boom” che cercava. Ed è proprio quella ... Leggi su bitchyf Alchimista è Angelo o Alessandro Graziani - gli indizi sono molti e l’unica a non essersene accorta (se lallero) è Giovanna (Di venerdì 8 maggio 2020) Chi è, il famosomascherato di Uomini e Donne? Anche in questo caso – proprio come nello show di Milly Carlucci – la conduttrice ci ha svelato dei piccoli indizi e tutti sembravano riportare a due persone:(exdi) e Alessandro Graziani (ex tentatore di Temptation Island Vip). Con la smentita di quest’ultimo via Instagram (“Non uso certi mezzucci, a me piace guardare in faccia, non nascondermi. Alla domanda che mi state facendo tutti”) iora non ci sono più:è proprio? Come già scrittoè stato un exdied è stato eliminato da lei dopo solamente una puntata di Uomini e Donne perché fisicamente non aveva trovato quel “boom” che cercava. Ed è proprio quella ...

