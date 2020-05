Scoperta finta Onlus in divisa: con false uniformi militari attiravano la fiducia e si ‘intascavano’ le offerte (FOTO) (Di giovedì 7 maggio 2020) Una finta associazione, ramificata in tutta Italia e con base ai Castelli Romani, è stata Scoperta dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma e dai Poliziotti della Questura capitolina, che hanno denunciato tre persone all’Autorità Giudiziaria di Velletri per i reati di utilizzo di segni distintivi contraffatti nonché di raccolta, detenzione e vendita di uniformi militari senza la licenza, in violazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Il “Corpo” – che agiva sotto le mentite spoglie di un’associazione senza scopo di lucro con finalità di assistenza a malati, feriti e persone bisognose – vantava una struttura gerarchica di tipo “militare”, con tanto di “Comando Generale”, utilizzo di uniformi, fregi, distintivi e tessere di riconoscimento, nonché “reclutamento” ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 7 maggio 2020) Unaassociazione, ramificata in tutta Italia e con base ai Castelli Romani, è statadai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma e dai Poliziotti della Questura capitolina, che hanno denunciato tre persone all’Autorità Giudiziaria di Velletri per i reati di utilizzo di segni distintivi contraffatti nonché di raccolta, detenzione e vendita disenza la licenza, in violazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Il “Corpo” – che agiva sotto le mentite spoglie di un’associazione senza scopo di lucro con finalità di assistenza a malati, feriti e persone bisognose – vantava una struttura gerarchica di tipo “militare”, con tanto di “Comando Generale”, utilizzo di, fregi, distintivi e tessere di riconoscimento, nonché “reclutamento” ...

