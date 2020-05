Imprenditore suicida a Napoli per la crisi economica. Conte: “Notizia dolorosa” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Un Imprenditore si è suicidato a Napoli per le pressioni dovuti alla crisi economica. Napoli – Tragedia in Campania dove un Imprenditore si è suicidato per le pressioni dovuti alla crisi economica. Il lockdown per l’emergenza coronavirus ha portato la sua azienda a chiudere per oltre due mesi. Alla riapertura, però, il 57enne si è trovato a fare i conti con scadenze, fornitori da pagare, stipendi degli operai e blocco totale del mercato. Una situazione troppo pesante per l’uomo che ha deciso di togliersi la vita impiccandosi nei capannoni della sua azienda che si occupava di allestimenti di negozi di ogni genere. L’allarme dei familiari L’allarme dei familiari è stato lanciato nella serata di martedì 5 maggio 2020 quando l’uomo non è rientrato a casa. Alcune persone si sono recate ... Leggi su newsmondo Imprenditore di Barra suicida - Conte : “Siamo vicini alla famiglia”

