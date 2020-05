Il lockdown ingrassa gli italiani | boom dei generi di conforto | la reclusione porta due

(Di mercoledì 6 maggio 2020)alle prese con la Fase 2: due come i mesi di, ma anche come la media dei chili presi durante il. Secondo una stima di Coldiretti sui dati dei consumi nazionali di Ismea,...

leggoit : #6maggio #rassegnastampa Il lockdown ingrassa. #dlmaggio meno ore, stesso salario. #730, le detrazioni. La quarante… - donvitorap : La prova del #covid19 e del #lockdown vostra demente reazione sono cose gia calcolate e prestabilite dal Padre Eter… -

Ultime Notizie dalla rete : lockdown ingrassa

Leggo.it

Con il coronavirus abbiamo assistito a un vero e proprio boom del consumo di cibi grassi. A rilevarlo Coldiretti, che ha messo in guardia gli italiani: il lockdown fa ingrassare e i rischi per la salu ...Il lockdown massiccio, si è concluso da poco e per noi tutti è arrivato il momento di tirare le somme. Secondo Coldiretti, gli italiani avrebbero di media preso almeno 2 Kg a causa del lockdown. Seden ...