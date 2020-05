Covid e Fase 2: incentivi per biciclette elettriche in arrivo (Di martedì 5 maggio 2020) La bicicletta potrebbe rappresentare una vera e propria ancora di salvezza per gli spostamenti nel prossimo futuro, soprattutto nella Fase 2 legata all’emergenza sanitaria Covid-19. Con i mezzi pubblici a capacità ridotta, spostarsi soprattutto nelle grandi aree metropolitane sarà difficile. Per questo motivo Governo e singole regioni stanno studiando un corposo incentivo per l’acquisto di biciclette, biciclette elettriche e monopattini. Sarebbe questione di giorni: il Ministro dei Trasporti Paola De Micheli potrebbe firmare a breve i provvedimenti. Ecco di cosa si tratta. Bonus da 200€ nel prossimo Decreto Ministeriale Occhi e orecchie degli italiani sono puntati sul cosiddetto “Decreto Maggio” che disciplinerà bonus e incentivi per privati, partite Iva e imprese. Tra i provvedimenti previsti anche quello relativo alla ... Leggi su laprimapagina Emergenza Covid-19 - a Bari troppo assembramenti - Decaro ricorda che “In questa fase l’unico vaccino contro il virus siamo noi”

Fondamentale all'avvio e al felice esito della fase iniziale dello studio, appena terminata ... con lo scopo di andare a indagare lo sviluppo di anticorpi al Covid-19 tra i gigliesi , conseguenza di ...

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 16 di oggi (martedì 5 maggio), in merito all’emergenza #Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Un ...

