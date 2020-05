Ultime Notizie Roma del 04-05-2020 ore 20:10 (Di lunedì 4 maggio 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno nelle giorno della fase 2 le persone talmente positiva e pure una virus in Italia scendono sotto le 100.000 è la prima volta dopo il 10 aprile puntato che è la conseguenza del numero di vittime se pure inflessione netta gli ultimi giorni di l’aumento dei guerrieri del costante basso numero di nuovi casi di 1221 tamponi positivi di Leva di oggi la maggior parte sono in Lombardia con 577 dispositivi tra le altre regioni più colpite l’incremento di case di 192 in Piemonte 159000 Romagna 55038 in Toscana 53 in Liguria 38 nel Lazio nelle Ultime 24 ore sono morte 195 persone ieri le vittime sono stati 174 i guariti raggiungono quota 82879 per un aumento in 24 ore di 1225 unitàfunzionano gli anticorpi generati nei topi dal vaccino italiano dell’azienda attacchi ... Leggi su romadailynews LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : in Gran Bretagna oggi 288 decessi e 3985 contagi

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Giovanni Malagò : “Non metto bocca sul calcio”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : 1.221 casi in Italia nelle ultime 23 ore - 195 morti. Malagò : “Non metto bocca sul calcio” (Di lunedì 4 maggio 2020)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno nelle giorno della fase 2 le persone talmente positiva e pure una virus in Italia scendono sotto le 100.000 è la prima volta dopo il 10 aprile puntato che è la conseguenza del numero di vittime se pure inflessione netta gli ultimi giorni di l’aumento dei guerrieri del costante basso numero di nuovi casi di 1221 tamponi positivi di Leva di oggi la maggior parte sono in Lombardia con 577 dispositivi tra le altre regioni più colpite l’incremento di case di 192 in Piemonte 159000gna 55038 in Toscana 53 in Liguria 38 nel Lazio nelle24 ore sono morte 195 persone ieri le vittime sono stati 174 i guariti raggiungono quota 82879 per un aumento in 24 ore di 1225 unitàfunzionano gli anticorpi generati nei topi dal vaccino italiano dell’azienda attacchi ...

davidallegranti : Ultime notizie: potete passeggiare restando sul posto. - Internazionale : Comincia la fase due, un summit mondiale per finanziare un vaccino, diminuiscono i decessi in Europa, guerra fredda… - sole24ore : Coronavirus, al via la Fase 2: controlli anti-assembramento a Roma - ottovanz : RT @Internazionale: Il covid ha aumentato la mortalità in Italia del 49 per cento: i dati dell'Istat. - pidemath : RT @Internazionale: I timori dei palestinesi che lavorano in Israele. Dal liveblog di Internazionale. -