Coronavirus, due morti e 3 positivi su 90 tamponi nella Rsa di Caronno (Di lunedì 4 maggio 2020) Altri due morti nella casa di riposo Corte Cova di Caronno Pertusella, ma non è stato il Coronavirus a provocare i decessi, perché avevano entrambi gravi patologie. Tengono a precisarlo i vertici della Residenza sanitaria assistenziale, che nei giorni scorsi sono stati tempestati di chiamate di parenti e cittadini che chiedevano conto delle voci secondo … L'articolo Coronavirus, due morti e 3 positivi su 90 tamponi nella Rsa di Caronno proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario Coronavirus fase due : Bari ripiomba nel traffico - auto in coda sulla tangenziale e sulla statale 100.

Coronavirus - alla Corte Cova di Caronno due morti e 3 positivi su 90 tamponi

C'è un report che nessuno ha avuto l'idea di commissionare ad una delle task-force al servizio del nostro Governo. Un dossier che dovrebbe portare Conte ed i suoi ministri ad imboccare la strada dei " ...

Oggi termina il lockdown e domani, lunedì 4 maggio, prenderà il via la Fase 2 nella gestione della pandemia di coronavirus. Un momento da tutti indicato come delicato e da affrontare, da parte dei cit ...

