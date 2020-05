La NASA ha messo in competizione SpaceX, Blue Origin e Dynetics per i futuri viaggi sulla Luna (Di venerdì 1 maggio 2020) La NASA ha scelto le aziende private Blue Origin, SpaceX e Dynetics incaricando ciascuna di progettare e costruire un sistema di trasporto dall’orbita lunare alla superficie della Luna. L’iniziativa rientra nel programma spaziale Artemis, che la NASA ha avviato allo Leggi su ilpost (Di venerdì 1 maggio 2020) Laha scelto le aziende privateincaricando ciascuna di progettare e costruire un sistema di trasporto dall’orbita lunare alla superficie della Luna. L’iniziativa rientra nel programma spaziale Artemis, che laha avviato allo

jan_novantuno : RT @emenietti: La NASA ha messo in competizione SpaceX, Blue Origin e Dynetics per i futuri viaggi sulla Luna - emenietti : La NASA ha messo in competizione SpaceX, Blue Origin e Dynetics per i futuri viaggi sulla Luna - NicoUcchesu : RT @Link4Universe: La faccia su Marte c'è! Quella di Lincoln! Un centesimo è stato messo sul Rover Curiosity per misurare l'accumulo di pol… - dinarnagi : RT @Link4Universe: La faccia su Marte c'è! Quella di Lincoln! Un centesimo è stato messo sul Rover Curiosity per misurare l'accumulo di pol… - damigeuna95 : RT @Link4Universe: La faccia su Marte c'è! Quella di Lincoln! Un centesimo è stato messo sul Rover Curiosity per misurare l'accumulo di pol… -

Ultime Notizie dalla rete : NASA messo La NASA ha messo in competizione SpaceX, Blue Origin e Dynetics per i futuri viaggi sulla Luna Il Post La NASA ha messo in competizione SpaceX, Blue Origin e Dynetics per i futuri viaggi sulla Luna

La NASA ha scelto le aziende private Blue Origin, SpaceX e Dynetics incaricando ciascuna di progettare e costruire un sistema di trasporto dall’orbita lunare alla superficie della Luna. L’iniziativa r ...

Worm: la Nasa rispolvera lo storico logo degli anni ’70

La Nasa ha annunciato il ritorno del logo che l’ha caratterizzata per 17 anni dal 1975 al 1992. Il cosiddetto worm (verme) definizione che ne richiama il caratteristico andamento ondulato e senza fron ...

La NASA ha scelto le aziende private Blue Origin, SpaceX e Dynetics incaricando ciascuna di progettare e costruire un sistema di trasporto dall’orbita lunare alla superficie della Luna. L’iniziativa r ...La Nasa ha annunciato il ritorno del logo che l’ha caratterizzata per 17 anni dal 1975 al 1992. Il cosiddetto worm (verme) definizione che ne richiama il caratteristico andamento ondulato e senza fron ...