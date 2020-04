Guida autonoma - Audi rinuncia al Livello 3 sulla A8

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Doveva essere la pioniera, l'A8, con il suo sistema didi3 annunciato fin dal suo debutto: e invece l'ammiraglia di Ingolstadt si vede costretta are a questo primato. La Casa tedesca aveva presentato il dispositivo Traffic Jam Pilot, controllato dall'avanzata elettronica zFAS, anticipando che sarebbe stato reso disponibile non appena fossero state approvate le leggi relative all'utilizzo di tali dispositivi sulle nostre strade. In una intervista a Autonews, però, il responsabile della ricerca e sviluppo della Casa, Hans-Joachim Rothenpieler, ha confermato che l'attuale A8, presentata nel 2017, dovrà probabilmente abbandonare questa opzione. Senza l'omologazione il3 non può essere proposto. Il sistema di assistenza era stato progettato per controllare sterzo, freni ed acceleratore fino a 60 km/h senza ...