Balotelli a tutto campo: il calcione di Totti, il retroscena di mercato e il paragone Messi-Ronaldo (Di mercoledì 29 aprile 2020) “Messi? Chi non vuole giocare con lui? Mi hanno detto che in allenamento è incredibile, la curiosità è troppa. Certo, non mi farebbe schifo giocare con Ronaldo perché è un fenomeno pure lui, ma preferirei Messi”. Parla Mario Balotelli. L’attaccante del Brescia si è confrontato con Damiano ‘Er Faina’ in una diretta Instagram. Tra gli argomenti, anche il famoso calcione di Totti nella finale di Coppa Italia tra Inter e Roma del 2010, episodio di cui l’ex capitano giallorosso di recente è tornato a parlare ironicamente: “In quel momento ho capito che non ero io il problema, lui ha fatto un brutto fallo e si è preso il rosso. Che dovevo dirgli? Non si è scusato negli anni, ma so che non ce l’aveva con me”. “Fare il calciatore è dura, non dico ... Leggi su calcioweb.eu Diretta Instagram Balotelli-Rocco Siffredi : Cellino blocca tutto

