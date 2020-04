1 maggio, supermercati aperti o chiusi? La situazione nelle varie regioni (Di mercoledì 29 aprile 2020) Per il primo maggio la decisione sull’apertura o meno dei supermercati è stata lasciata alla discrezione delle singole regioni, vediamo dove sono aperti. Ci accingiamo a vivere l’ennesima festività primaverile da reclusi in casa. Dopo aver passato la Pasqua, Pasquetta e il 25 aprile in casa, venerdì anche la festa dei lavoratori non sarà caratterizzata … L'articolo 1 maggio, supermercati aperti o chiusi? La situazione nelle varie regioni è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews 1 maggio 2020 - supermercati aperti o chiusi : i negozi in Italia

25 aprile e 1° maggio : aperti gli esercizi commerciali che vendono alimenti da asporto - chiusi i supermercati

25 aprile e 1° maggio : aperti gli esercizi commerciali che vendono alimenti da asporto - chiusi i supermercati (Di mercoledì 29 aprile 2020) Per il primola decisione sull’apertura o meno deiè stata lasciata alla discrezione delle singole, vediamo dove sono. Ci accingiamo a vivere l’ennesima festività primaverile da reclusi in casa. Dopo aver passato la Pasqua, Pasquetta e il 25 aprile in casa, venerdì anche la festa dei lavoratori non sarà caratterizzata … L'articolo 1? Laè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

il_pucciarelli : Complimenti a @Conad che in due supermercati di Milano promette di versare all’associazione Branco un contributo pe… - DodecaOfficial : Venerdì 1 maggio, tutti i nostri supermercati resteranno chiusi. Ci rivedremo sabato! - settembre0909 : @Capezzone Non ho ancora capito cosa si potrà fare il 4 maggio e chi riaprirà e non capisco perché se sono aperti s… - Paso45038503 : @_mary1503_ Chi le pensa tutte ste pirlate? Morisi? E' proprio vero il detto 'Dio li fa poi li accoppia'. Salvini… - FMsupermercati : Tra i #Vip ??#vegetariani??italiani al 1° posto c'è #UmbertoVeronesi. I suoi motivi? Salutari ed etici. La #Frutta,… -