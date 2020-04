Moise Kean sulle orme di Mario Balotelli: 180mila sterline di multa dall’Everton per un festino (Di lunedì 27 aprile 2020) Moise Kean è ormai ufficialmente sulle orme di Mario Balotelli. E non per la qualità delle performance calcistiche. Bensì per l’indolenza e la strafottenza con cui vive la sua vita. Che dovrebbe essere quella di un atleta dalla grande ambizione e dalle enormi potenzialità. E che al contrario sta regredendo allo stadio di cazzeggio e superficialità. Un campione potenziale che rischia di mandare tutto in vacca: ecco dove si sta indirizzando l’ex attaccante giovanissimo della Juventus, oggi in forza all’Everton di Liverpool. I responsabili della società inglese sono al limite della sopportazione. Furibondi addirittura. La goccia che ha fatto traboccare un vaso strapieno di dabbenaggini è stata la partecipazione di Moise Kean a una festa casalinga con altri uomini e donne in piena quarantena. L’Everton ha subito ... Leggi su secoloditalia Moise Kean nella bufera - l’Everton : ”Siamo inorriditi dal suo comportamento”

MOISE KEAN VIOLA LA QUARANTENA/ Everton furioso : presto una multa da 160mila sterline

Moise Kean viola la quarantena : Carlo Ancelotti voleva proporlo al Napoli (Di lunedì 27 aprile 2020)è ormai ufficialmentedi. E non per la qualità delle performance calcistiche. Bensì per l’indolenza e la strafottenza con cui vive la sua vita. Che dovrebbe essere quella di un atleta dalla grande ambizione e dalle enormi potenzialità. E che al contrario sta regredendo allo stadio di cazzeggio e superficialità. Un campione potenziale che rischia di mandare tutto in vacca: ecco dove si sta indirizzando l’ex attaccante giovanissimo della Juventus, oggi in forza all’Everton di Liverpool. I responsabili della società inglese sono al limite della sopportazione. Furibondi addirittura. La goccia che ha fatto traboccare un vaso strapieno di dabbenaggini è stata la partecipazione dia una festa casalinga con altri uomini e donne in piena quarantena. L’Everton ha subito ...

Martina06657482 : Non voglio creare polemiche perchè non mi va ma io dico ma moise kean che ha infranto la quarantena dando una festa… - sscnapolination : ??Moise #Kean (adesso all’#Everton) vuole tornare in Italia ed il #Napoli ci pensa seriamente... Carlo #Ancelotti, i… - sportli26181512 : #Notizie #Coronavirus Kean nella bufera, festa in quarantena e l’Everton lo multa: Moise Kean è nell’occhio del cic… - passionepremier : Moise Kean nella bufera, multa in arrivo - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale CdS – Kean ha voglia d’Italia. Piace molto a Giuntoli: CdS… -