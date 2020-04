Controffensiva lombarda

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 27 aprile 2020) Lo stato c’è e non vi ha lasciato soli, sembra dire la prossemica del viaggio improvviso che Giuseppe Conte ha deciso di fare nelle zone più martoriate dal coronavirus. Un blitz deciso in poche ore e comunicato solo nel primo pomeriggio, che ha visto il presidente del Consiglio recarsi in serata prima a Milano, per incontrare Giuseppe Sala e Attilio Fontana, oltre al nuovo presidente di Confindustria Carlo Bonomi, poi a Bergamo, dove ha incontrato il sindaco Giorgio Gori, infine a Brescia, dove ha avuto un colloquio con il primo cittadino Emilio Del Bono. Martedì il premier sarà a Genova, nel cantiere del ponte Morandi.Un’offensiva in pieno stile del capo del Governo, che sa che nelle prossime settimane si gioca un pezzo del proprio futuro. La decisione della quarantena, la cessione del consenso in cambio di avere salva la vita, lo scudo dei ...