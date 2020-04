“Conte ci vuole morti, non possiamo aspettare il 1°giugno”: rivolta di parrucchieri ed estetisti (Di lunedì 27 aprile 2020) “Solo un maschio poteva annunciare la riapertura dei parrucchieri il primo giugno. Cioè un lunedì”. La scrittrice Nadia Terranova si limita a una battuta ironica sull’annuncio da parte di Giuseppe Conte del primo giugno come giornata di riapertura dei parrucchieri. Ma sul web monta una vera e propria rivolta, alimentata anche dalle indiscrezioni che fino alla vigilia del discorso del premier parlavano del 18 maggio come possibile data per la riapertura dei saloni di bellezza. “Ma Conte il calendario l’ha visto???”, sbotta un utente, alludendo al fatto che, dopo il primo giugno, c’è il 2 giugno che è un festivo. Rabbia dei parrucchieri: “Il primo giugno è lunedì e il 2 è festa…” Insomma, sembra una presa per i fondelli. E infatti il settore è sulle barricate. Moltissimi ... Leggi su secoloditalia Coronavirus - Meloni : “Conte vuole consenso - rischio deriva autoritaria” (Di lunedì 27 aprile 2020) “Solo un maschio poteva annunciare la riapertura deiil primo giugno. Cioè un lunedì”. La scrittrice Nadia Terranova si limita a una battuta ironica sull’annuncio da parte di Giuseppe Conte del primo giugno come giornata di riapertura dei. Ma sul web monta una vera e propria, alimentata anche dalle indiscrezioni che fino alla vigilia del discorso del premier parlavano del 18 maggio come possibile data per la riapertura dei saloni di bellezza. “Ma Conte il calendario l’ha visto???”, sbotta un utente, alludendo al fatto che, dopo il primo giugno, c’è il 2 giugno che è un festivo. Rabbia dei: “Il primo giugno è lunedì e il 2 è festa…” Insomma, sembra una presa per i fondelli. E infatti il settore è sulle barricate. Moltissimi ...

