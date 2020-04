Andria, un parto in casa con i consigli del 118 via telefono: mamma e neonata stanno bene (Di domenica 26 aprile 2020) "Tutte le nascite in questo periodo sono segno di speranza, ma questa ha la capacità di raccontare come la bellezza della vita riesce a imporsi", dice il direttore generale della Asl Bt, Alessandro Delle Donne Leggi su repubblica (Di domenica 26 aprile 2020) "Tutte le nascite in questo periodo sono segno di speranza, ma questa ha la capacità di raccontare come la bellezza della vita riesce a imporsi", dice il direttore generale della Asl Bt, Alessandro Delle Donne

ANDRIA - "E' successo tutto così all'improvviso, i dolori sono stati da subito molto forti e non siamo riusciti a muoverci per raggiungere l'ospedale. È così che la mia piccolina è nata in pochi ...

ANDRIA - "E' successo tutto così all'improvviso, i dolori sono stati da subito molto forti e non siamo riusciti a muoverci per raggiungere l'ospedale. È così che la mia piccolina è nata in pochi ...