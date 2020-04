Coronavirus, un sondaggio: per famiglie difficile ripartire senza scuole (Di mercoledì 22 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – L’emergenza Coronavirus e le restrizioni imposte da Governo e Regioni hanno costretto gli italiani a un periodo di clausura forzato. Restrizioni, pero’, che sono ampiamente condivise dalla popolazione, in modo particolare nelle regioni del Nord Ovest – maggiormente colpite dalla diffusione del virus – e nelle regioni del Sud, dove si e’ provato ad arginare in anticipo i contagi al fine di non aggravare ulteriormente la situazione delle strutture sanitarie. E’ quanto emerge da un sondaggio di Euromedia Research.L’obbligo di stare chiusi in casa per circa tre quarti degli intervistati e’ stato ed e’ un metodo efficace per contenere il virus ed evitare la diffusione dei contagi.Per quanto riguarda la riapertura graduale delle attivita’, per quasi 1 italiano su 2 risulta impossibile tornare al lavoro ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus - pesante spallata alla Destra europea : sondaggio politico di aprile contro Lega e AFD

ROMA (ITALPRESS) – L'emergenza Coronavirus e le restrizioni imposte da Governo e Regioni hanno costretto gli italiani a un periodo di clausura forzato. Restrizioni, pero', che sono ampiamente condivise dalla popolazione, in modo particolare nelle regioni del Nord Ovest – maggiormente colpite dalla diffusione del virus – e nelle regioni del Sud, dove si e' provato ad arginare in anticipo i contagi al fine di non aggravare ulteriormente la situazione delle strutture sanitarie. E' quanto emerge da un sondaggio di Euromedia Research.L'obbligo di stare chiusi in casa per circa tre quarti degli intervistati e' stato ed e' un metodo efficace per contenere il virus ed evitare la diffusione dei contagi.Per quanto riguarda la riapertura graduale delle attivita', per quasi 1 italiano su 2 risulta impossibile tornare al lavoro ...

Questa pandemia ha sicuramente danneggiato l’immagine del leader americano, infatti, secondo diversi sondaggi, la maggior parte della popolazione in questo momento giudica negativa la reazione della ...

L’emergenza Covid-19 sta erodendo ulteriormente i consensi per la Lega di Matteo Salvini, che continua il trend discendente degli ultimi mesi. Dall’ultimo sondaggio condotto dall’istituto Ixè per ...

