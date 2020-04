Guerre | depressioni | crolli improvvisi | il rimbalzo arriva veloce se arriva

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 21 aprile 2020) Angelo Allegri Il virus come i conflitti: se ne esce, a patto che la crisi non duri troppo Quanto ci metteranno le economie a riprendersi dall'azione del Coronavirus? Se l'è chiesto l'Economist andando a spulciare nella banca dati dell'Università di Groningen, in Olanda, che possiede probabilmente la maggiore raccolta di dati statistici sull'andamento dei diversi sistemi produttivi nella storia. Basandosi sulle esperienze del passato la risposta dipende in prima battuta da un elemento: più a lungo dura lo choc più a lungo è difficile risalire la china. In questo senso la velocità con cui alcuni Paesi sembrano voler lasciarsi alle spalle la prima fase del lockdown fa ben sperare. L'altro fattore fondamentale è l'intensità dello stimolo finanziario iniettato nelle economie al termine della crisi. Choc come quello ...