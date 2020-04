Canada | strage in una sparatoria | almeno 16 morti

Leggi su italiasera

(Di lunedì 20 aprile 2020) In Nova Scotia, nelorientale, un odontoiatra di 51 anni travestito da poliziotto ha ucciso, per ragioni ancora sconosciute, sedici persone in una, la più grave mai avvenuta nel Paese. Tra le vittime anche una poliziotta, madre di due figli, da 23 anni nelle forze armate. Il killer, identificato come Gabriel Wortman, è stato poi ucciso nel corso del suo arresto dopo una caccia all’uomo di dodici ore in tutta la regione. “Questo è uno degli atti di violenza più insensati della nostra storia”, ha detto il premier della Nova Scotia Stephen McNeil. Il massacro è iniziato sabato sera nella piccola città rurale di Portapique, a 100 km a Nord di Halifax, dove sono stati trovati alcuni cadaveri all’interno e all’esterno di una casa, per poi continuare in diversi luoghi. Le autorità ritengono che ...